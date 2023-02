Aggressioni nei pronto soccorso, Vietri (FdI): "Il Governo ha stanziato 200 milioni per indennità medici"

“Il Governo Meloni interviene sulla carenza di personale sanitario e sulle aggressioni nei Pronto Soccorso stanziando 200 milioni per le indennità dei medici impiegati nei reparti di emergenza/urgenza. Un ringraziamento al presidente del consiglio Giorgia Meloni e al ministro Orazio Schillaci per l’ennesima attenzione nei confronti dei cittadini e della sanità pubblica”. Lo dichiara Imma Vietri, deputata salernitana e capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Politiche Sociali della Camera.

I fondi per medici e sicurezza

La parlamentare della destra rivendica: “Dopo anni di tagli al settore, finalmente si cambia registro anche nella sanità premiando doverosamente, anche sotto il profilo economico, i camici bianchi impegnati tutti i giorni negli ospedali a salvare vite umane”. E aggiunge: “Ricordo che soltanto pochi giorni fa il Cipess ha deliberato il riparto del Fondo sanitario nazionale del 2022 per complessivi 125 miliardi di euro e che, nella legge di Bilancio, il Governo Meloni ha aumentato il fondo sanitario nazionale di quasi 4 miliardi. Sul fronte della sicurezza, invece, il ministro Schillaci ha già annunciato di voler rafforzare o istituire presidi di polizia nei plessi ospedalieri per tutelare il lavoro di medici, infermieri, tecnici, che dedicano la propria vita a una funzione fondamentale, ossia quella di curare la salute dei cittadini. Questi - conclude Vietri - sono i fatti e rappresentano la migliore risposta a chi, da sinistra, millanta scarsi investimenti per la sanità pubblica, che, invece, è tornata ad essere una priorità nell’agenda del Governo nazionale”.