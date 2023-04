Sindaco, vice e assessori si aumentano l'indennità: è polemica al Comune di Bracigliano

Duro attacco da parte del Gruppo di Opposizione “Radici” formato dal capogruppo Franco Angrisani e dai Consiglieri Comunali Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella nei confronti dell’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Iuliano. “L’Amministrazione Comunale di Bracigliano – si legge in un manifesto pubblico a firma del Gruppo “Radici” - non perde tempo e dopo circa 9 mesi dall’insediamento alla guida del Governo Locale decide di concedersi un “regalo” con tanto di sorpresa uscita dall’uovo di Pasqua”. “Senza adottare il benché minimo buon senso – si legge ancora - e in totale dispregio all’austerità economico-finanziaria dell’Ente e ai sacrifici che in tanti compiono per raggiungere accettabili livelli di dignità socio-economica, soprattutto in un periodo di grande difficoltà causato dal caro-vita e dal caro-bollette, l’Esecutivo di Governo adotta una delibera di Giunta (n. 7 del 19 gennaio 2023) per approvare gli aumenti delle indennità del Sindaco, Vice-Sindaco e Assessori”.

Le cifre

Si è passati dai precedenti 2.556,42 euro agli attuali 3.571,42 euro percepiti dal sindaco; dai precedenti 1.278,21 euro agli attuali 1.785,71 euro attribuiti al vicesindaco e dai precedenti 1.150,39 euro agli attuali 1.607,14 euro percepiti da un assessore (Importi ridotti del 50% per i pubblici dipendenti) .“Uno schiaffo a Bracigliano e ai braciglianesi - continua il manifesto - Mentre famiglie e imprese sono in grande difficoltà per affrontare le spese della vita quotidiana, l’Amministrazione Comunale cosa fa? Si regala l’aumento delle indennità! E meno male che il Primo Cittadino al momento del suo insediamento aveva promesso di dover razionalizzare alcune spese per lasciare spazio alle priorità. Quali? Quella di aumentarsi lo stipendio? Una mossa questa, della quale Sindaco, Vicesindaco e Assessori dovranno tener conto nei confronti dei loro elettori, con effetti dirompenti sull’immagine e sulla credibilità dell’attuale Esecutivo”.