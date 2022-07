Ospedale di Sarno, la nota stampa dei rappresentanti del comitato “Insieme per la salute”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Abbiamo preso congiuntamente importanti decisioni, scaturite dalla consapevolezza che, benché necessarie, tutte le iniziative ed i passaggi fino ad ora consumati, nel rispetto dei ruoli e delle istituzioni tutte, non hanno ancora prodotto gli effetti e i risultati che attendevamo. In primo luogo, perché non sembra che le Istituzioni avvertano la reale situazione d’urgenza o abbiano particolare interesse a mettere in atto azioni decisive: Forse hanno stabilito altre priorità? Forse stanno compiendo un disegno celato di disgregazione progressiva del nostro Ospedale che era già scritto e certificato?

A questo punto, senza ulteriori indugi, i rappresentanti del comitato hanno chiesto alla Senatrice Angrisani ed all’On. Villani di procedere con una richiesta di incontro urgente con Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno, affinché sappia che la situazione è particolarmente “esplosiva” e che, anche sul fronte sociale, potrebbero registrarsi eventi incontrollabili, perché mai come oggi i cittadini hanno la consapevolezza che la sorte del nostro Ospedale e dell’assistenza sanitaria del territorio siano fortemente a rischio e temono che il presidio ospedaliero venga ulteriormente depotenziato o chiuso nell’arco dei prossimi giorni. Il Comitato chiede al Dott. Giuseppe Canfora di rassegnare le dimissioni dalla sua carica di Sindaco della Città di Sarno in un atto che si pone in contrasto con quella che è la governance della Regione Campania che, non si comprende come sia possibile, resta inerme rispetto al forte grido di aiuto che giunge dal nostro territorio e dai concittadini tutti. Tale atto estremo, dimostrerebbe con chiarezza la scelta di essere a totale supporto delle legittime rivendicazioni dei suoi cittadini e dell’intera comunità .

Contestualmente, il comitato chiede a tutte le cariche istituzionali del paese, Assessori e consiglieri comunali in primis, di rimettere simbolicamente le proprie cariche nelle mani del Sindaco, con la finalità di rafforzare politicamente il gesto di grande impatto che gli chiede la comunità. Il comitato “Insieme per la salute” annuncerà quanto sopra con maggiore dettaglio, anche con lo scopo di tenere informata la Città riguardo al quadro completo dell’attuale situazione dell’ospedale, reparto per reparto, in una conferenza stampa che si terrà presso la sala del Consiglio Comunale di Palazzo San Francesco, in data da definirsi, non più tardi della prossima settimana. Il comitato non si fermerà a dispetto degli ostacoli e continuerà ad attivarsi in ogni modo affinché il diritto alla salute, garantito dalla nostra Costituzione, venga rispettato ed è pronto a confrontarsi con chiunque voglia venire qui a Sarno a sostenere il contrario.