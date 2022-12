San Cipriano Picentino: nasce il movimento politico "Insieme Possiamo"

Nasce il movimento politico "Insieme Possiamo” a San Cipriano Picentino in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. A presentarlo il sindaco Sonia Alfano e tutti i componenti della sua maggioranza.

La squadra si rafforza

Il primo cittadino spiega: “E’ un movimento politico che è e sarà aperto a chiunque abbia a cuore i bene del nostro meraviglioso territorio e dei suoi concittadini. Il nome di tale movimento racchiude il valore in cui crediamo, che da soli non si va da nessuna parte, e che il dividi e conquista non giova alla crescita di un territorio, ma solo con l'insieme possiamo raggiungere i grandi obiettivi che ci siamo prefissati. S guardiano alla natura, ciò che più si mostra adeguato alla sopravvivenza e all’evoluzione, e ciò che si muove come un insieme ben organizzato. E’ il gruppo, la cooperazione attiva e finalizzata ad un obiettivo di bene comune, a portare il successo e a garantire la sopravvivenza anche dei più deboli”

I promotori

Si tratta di: Sonia Alfano, Giuseppe Zoccola, Vincenzo Amato, Mafalda Domenica Ferro, Maria Sica, Iole Albano, Emma D’Amato, Attilio Naddeo, Massimo Alfano, Pierpaolo De Rosa, Maurizio Mele, Alessandro Russo.