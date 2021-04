Elezioni comunali 2021, "Insieme per Salerno" appoggia Michele Sarno

Si allarga e rafforza la coalizione civica e politica a sostegno della candidatura a sindaco di Salerno di Michele Sarno. Nelle ultime ore, infatti, anche il movimento civico “Insieme per Salerno” ha annunciato il sostegno alla corsa verso Palazzo di Città del presidente emerito della Camera Penale. Ad ufficializzare l’intesa programmatica l’avvocato ed ex consigliere comunale Salvatore Memoli e Giovanni Basso, ex direttore della Gesac (società che gestisce l’aeroporto), il quale sarà il capolista.

L'accordo programmatico

“Non abbiamo chiesto poltrone bensì collaborazione per cambiare la storia amministrativa di Salerno” hanno precisano Basso e Memoli: quest’ultimo, inoltre, ha chiesto a Sarno d’inserire nel programma elettorale tre priorità: il porto, l’aeroporto, le società partecipate. “Per garantire i livelli occupazionali e gestirli con una visione moderna e manageriale, aiutando i lavoratori ad uscire dalla schiavitù di un’adesione ad un modello clientelare che non promuove il diritto al lavoro e l’espressione libera di una testimonianza di progresso di idee e di rinnovamento dei processi lavorativi” ha aggiunto Basso. Memoli ha concluso che Salerno “merita ancora una svolta di contenuti e di presenza amministrativa che riporti in auge la città”.