Comune di Salerno, Celano interroga il sindaco su Brigante: "Chiarezza sulla nomina del neo-assessore"

Nuova interrogazione del consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano: riflettori puntanti su Brigante, presidente dell’Ordine degli ingegneri di Salerno che è stato nominato componente della nuova giunta con delega all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici.

L'interrogazione

"All’attuale sssessore sono stati conferiti in passato ruoli ed incarichi professionali dall’amministrazione comunale di Salerno e tra le altre prestazioni richieste, l’Amministrazione ha conferito al suddetto professionista l’incarico di consulente tecnico di parte (per cui il Prof. Brigante ha regolarmente depositato dettagliata perizia) sulla vicenda giudiziaria di Piazza della Liberà - scrive Celano - Quali incarichi professionali sono stati conferiti dall’amministrazione comunale all’ing. Brigante negli ultimi cinque anni con specifica degli importi devoluti? L’ingegner Brigante è stato nominato su indicazione del Comune di Salerno? L’Assessore Brigante, allo stato, vanta ancora crediti dal Comune di Salerno per incarichi professionali ad egli conferiti? Esistono motivi di incompatibilità in relazione agli incarichi ricevuti e/o, eventualmente, in relazione a posizioni professionali ancora in essere a tutela dell’Ente, anche nell’ambito di procedimenti penali non ancora definiti?", chiede il consigliere d'opposizione, attendendo quindi risposte dal sindaco Vincenzo Napoli.