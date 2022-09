Politiche 2022, parla Naddeo (Azione-Iv): "Terzo Polo proposta credibile con candidati del territorio"

Il Terzo Polo (formato da Azione e Italia Viva) è pronto a far sentire il suo peso politico anche in provincia di Salerno. Per questo, in vista delle elezioni del 25 settembre, ha schierato candidati radicati sul territorio. E' il caso, ad esempio, di Corrado Naddeo, medico/cardiologo e consigliere comunale, candidato per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Salerno con la lista unitaria di Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Consigliere Naddeo, come nasce la sua candidatura?

"La mia candidatura è il frutto del riconoscimento dell’impegno politico sul territorio espresso negli anni. Consigliere comunale a Salerno, ininterrottamente dal 2016, presidente della CCP Trasparenza prima e, successivamente, della CCP Sport, Politiche giovanili ed Innovazione. Capogruppo consiliare di Azione. La scelta dei vertici del partito, ricaduta su di me nel collegio uninominale e dell’amico avvocato Antonio D’Alessio (in seconda posizione al plurinominale, alle spalle del ministro, onorevole Mara Carfagna) oltre a premiare l’impegno profuso a livello locale, testimoniano come nel nostro partito si seleziona la classe dirigente".



Quali sono gli obiettivi dell’alleanza elettorale tra Azione e Italia Viva?

"L’obiettivo dichiarato di Azione ed IV è la costruzione di un solido terzo polo liberale, riformista, democratico, moderato, che neutralizzi populismi pericolosi ed estremismi divisivi. Questa nuova casa, per chi si riconosce in questo profilo, deve partire a livello nazionale con un risultato a due cifre (dal 10% in su) per diventare a regime, una delle tre forze politiche principali nel Paese".



Lei sta girando molto in questi giorni per incontrare gli elettori e i simpatizzanti. Su quali temi sta impostando la sua campagna elettorale?

"La campagna elettorale la stiamo impostando su due principali aspetti: competenze ed appartenenza storica al territorio che si vuole rappresentare. Le tematiche politiche, naturalmente, restano quelle delineate dai leader nazionali, con particolare attenzione alla realizzazione dei tanti progetti finanziabili con i fondi del PNRR così come consentito dal grande lavoro prodotto dal Ministro Carfagna per le aree del sud Italia".



Mancano meno di due settimane all’apertura delle urne. Come intende convincere gli indecisi (che sembrano essere ancora molti) a votare per lei e Azione-Italia Viva?

"Si punta a ribadire, specie agli elettori indecisi, il valore assoluto dei candidati espressione del territorio, competenti e che lavorano esclusivamente nell’interesse pubblico, mai per quello personale. Tutto ciò è possibile per chi, come noi, ci mette da sempre la faccia con serietà nell’impegno politico all’interno delle Istituzioni, libero da sudditanze, respingendo ogni forma di compromesso".