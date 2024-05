Europee 2024/Intervista a Dante Santoro (Lega): "Fondi Ue, Made in Italy, sicurezza le mie priorità"

Continua il giro di interviste ai candidati al parlamento europeo espressione della provincia di Salerno. In campo, nella lista della Lega-Salvini Premier, c’è Dante Santoro, giovane consigliere comunale del capoluogo da sempre in prima linea contro l'attuale amministrazione comunale di centrosinistra.

Come nasce la sua candidatura?

"La candidatura nasce da una richiesta arrivata dai vertici del partito. Io l’ho interpretrata come un riconoscimento del lavoro fatto sul territorio, ossia di rappresentare un’alternativa-simbolo ad un metodo politico che deve essere cambiato a livello non solo salernitano, ma anche meridionale, dove la spinta al cambiamento deve essere data da nuove generazioni politiche. Questo ovviamente mi onora e ne sento forte la responsabilità".

Quali temi sta affrontando in questa campagna elettorale?

"Il primo tema è sicuramente quello di dare informazioni - non solo durante la campagna elettorale ma anche nel corso del futuro mandato al parlamento europeo da me o da chi sarà eletto - per far conoscere i fondi europei a tutti gli aventi diritto, con uno sportello fronte strada che aprirò a Salerno e non solo. E poi voglio dar vita ad una grande scuola di euro-progettazione per i progettisti europei, visto che mancano queste figure professionali e contemporaneamente si perdono miliardi di euro in Italia perché non c’è una politica che abbia pensato semplicemente ad informare i giovani su quelle che sono le nuove figure lavorative ricercate dal mercato del lavoro. E a prima figura è proprio quella dei progettisti europei. Tutto questo è vergognoso e assurdo, anche perché abbiamo, ad esempio, avvocati e commercialisti che vengono pagati a 500/600 euro al mese negli studi per anni. Un altro tema è il Made in Italy da tutelare, visto che fa comodo ad altri Paesi non andare a disciplinare queste tutele e giocare su plagi più o meno evidenti di prodotti che però sono fatti in Italia. Poi c'è sicuramente la transizione ecologica dove spesso si nasconde la truffa ecologica, come quella di invalidare il valore di milioni di case degli italiani, se dovessero passare le norme sul Green. Parliamo di case che sono costate sangue e lavoro di una vita o di vite di generazioni intere, che non possono portare poi allo sfascio economico chi dovrebbe adeguare queste abitazioni a norme ambientali però a carico dei cittadini. C'è anche la filiera agro-alimentare da salvaguardare, la battaglia contro le carni e il cibo sintentico. Infine, due battaglie storiche della Lega: la sicurezza e la difesa dei confini".

Come si convincono gli indecisi ad andare a votare. E, secondo lei, queste elezioni sono da considerarsi un test politico per il governo e le opposizioni?

"I governi vanno giudicati ogni cinque anni. Io abolirei anche la sondaggite, la corsa ad andare a vedere il punto percentuale in più o in meno di quel partito durante la legislatura. Ci sono norme che hanno ricadute di consenso positive, altre negative ma se si vuole il bene supremo dei cittadini, si ragiona a cicli politici e non a sondaggi di mese in mese, diventa un’altra patologia da combattere della politica odierna. Poi io invece lo reputo un referendum politico sull’operato di questa amministrazione comunale che sta da trent’anni, quindi do’ un carattere locale paradossalmente a queste europee. E io sono il simbolo di battaglie contro questo metodo politico trentennale e quindi chi vota me sicuramente da una spallata al governo cittadino salernitano che, è, un’amministrazione delle vergogne. Chi vuole dire basta all’amministrazione delle vergogne deve votare Dante Santoro”.