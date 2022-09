Politiche 2022, parla Agosto (Noi di Centro): "Pnrr, legalità e occupazione sono le mie priorità"

L’avvocato Oreste Agosto è candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Salerno per il movimento politico “Noi di Centro” fondato dal sindaco di Benevento ed ex ministro Clemente Mastella.

Avv. Agosto, come nasce la sua candidatura?

"Ho avuto l'occasione, inaspettata anche per me, di poter dare voce alle istanze e problematiche del nostro territorio in una competizione parlamentare. Ho accettato perché ho piena libertà di svolgere le azioni civiche e giuridiche che ho svolto nell'interesse della collettività. I miei competitor parlano del nulla o dicono ovvietà perché avulsi dal territorio”

Quali sono gli obiettivi del movimento politico Noi di Centro?

“Creare un centro democratico con capacità di dialogo e di partecipazione con i cittadini. Un centro di persone con competenza e valori per dare risposte concrete ai bisogni della collettività. Il Pd condizionato dal potere deluchiano con la sua visione provincialistica non può avere una funzione decisiva, come dimostrato dell'avanzamento delle forze di destra. Le forze più liberali del centrodestra sono vittime della destra populista della Meloni".

Lei sta girando molto in questi giorni per incontrare gli elettori e i simpatizzanti. Su quali temi sta impostando la sua campagna elettorale?

“Avrei voluto parlare con tutte le persone di ogni paese, ma a causa dell’inopinata caduta del governo Draghi, il tempo è stato tiranno. Al di la dei proclami che provengono da destra e manca con balle elettorali, ritengo che questa legislatura non abbia un respiro lungo. Si deve subito modificare la legge elettorale perché la democrazia si fonda sulla rappresentatività mortificata dai candidati calati dall’alto ed estranei dal territorio. Bisogna utilizzare i fondi del Pnnr per le famiglie e l'occupazione soprattutto giovanile; attuare controlli specifici per l'utilizzo dei fondi del Pnnr per evitare intrusioni della criminalità organizzata; istituire una Procura penale specializzata in materia di pubblica amministrazione ed appalti pubblici; puntare alla valorizzazione delle immense potenzialità delle zone interne della nostra Campania”.

Come intende convincere gli indecisi (che sembrano essere ancora molti) a votare per lei e Noi di Centro?

“Io mi presento con la mia storia civica a difesa del mio territorio, a difesa dei diritti e delle posizioni dei più deboli. Salerno è l'esempio da non replicare di come non si deve gestire la cosa pubblica: 30 anni di gestione deluchiana di sperpero di fondi pubblici per realizzare la sua visione provinciale; imitare grandi città estere e non valorizzare le nostre potenzialità storico culturali ambientali e della tradizione. Il mio sogno per Salerno è la riconversione del porto da commerciale a turistico e l'abbattimento del viadotto Gatto”.