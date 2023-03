Morti sospette al Ruggi, Cgil Medici contro le ispezioni: "Se il Ministero intende risolvere, invii più personale"

Non ha apprezzato la visita degli ispettori ministeriali presso l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno, a seguito dei presunti casi di malasanità e dei decessi sospetti registrati in circa un mese, la Cgil Medici. Il sindacalista Francesco Bruno infatti, ha sottolineato che "se si vuole essere costruttivi, è inutile mandare una ispezione ministeriale. La cosa importante è inviare medici e risorse. Al ministero sanno bene che la Regione è in difficoltà. Bisogna dare un supporto reale. Questa invece sembra una strumentalizzazione meramente politica, che non serve né alla sanità, né all’ospedale e né a noi medici", come si legge su Le Cronache.

L'altro parere

"Non sono le ispezioni ministeriali a far perdere di credibilità all’azienda ospedaliera universitaria, ma le mancate soluzioni ai problemi che ogni giorno vengono evidenziati", ha commentato intanto Margaret Cittadino, presidente del Tribunale per i Diritti del Malato. Gli accertamenti continuano.