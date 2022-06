Italexit Salerno, aderisce Luigi Cerciello: è il nuovo responsabile all'organizzazione ed enti locali

Il partito di Gianluigi Paragone in provincia di Salerno continua a crescere. E’ infatti di queste ore l’ufficializzazione dell’ingresso nel partito di Luigi Cerciello (già responsabile della sicurezza di Salvini durante le sue visite in Campania, responsabile regionale dell’organizzazione, vice segretario provinciale della Lega salernitana, responsabile media stampa e social, responsabile del tesseramento e delle costituzioni delle liste elettorali nonché tesoriere).

Il commento

Soddisfatto Cerciello: “Sono oltremodo onorato della fiducia che mi è stata accordata dal segretario regionale Armando Romano ed il segretario provinciale Cesare Guarini. Le deleghe che mi hanno conferito all’organizzazione provinciale del partito ed agli Enti Locali sono di grande responsabilità. Sono convinto che insieme sapremo essere un’ottima squadra e riusciremo a far conoscere in tutta la provincia il pensiero di Italexit, l’unico veramente coerente e serio, con un programma politico semplice, chiaro e fattibile in un panorama politico fatto da partiti ondivaghi e smarriti che sono ormai divenuti comitati d’affari e sotto le elezioni comitati elettorali; partiti che hanno perso completamente il contatto con i cittadini ed il territorio, trascurando colpevolmente i reali problemi dei cittadini, intenti solo a conseguire gli umori del momento in base ai sondaggi per poi portare in Parlamento persone con bassa o nulla esperienza politica ed amministrativa, privi di senso civico e di rispetto per i cittadini, ma in compenso, con una grande esperienza da cortigiani opportunisti, pronti a tradire l’elettorato e gli stessi cittadini e militanti per una Poltrona in Parlamento”.