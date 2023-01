"L'Italia del Meridione": il commissario provinciale è Vincenzo Folgieri

Si rafforza la rete territoriale de “L’Italia del Meridione”. Dopo la nomina di Gianfrancesco Caputo come nuovo segretario territoriale per la Campania è la volta di Vincenzo Folgieri nominato Commissario per la Provincia di Salerno. La nomina è stata conferita dal segretario Caputo d’intesa con il fondatore Orlando Greco e il presidente del partito Nicodemo Filippelli, attribuendo pieno mandato a Folgieri di costituire la struttura organizzativa territoriale, individuando e nominando gli organi del movimento territoriale previsti dallo Statuto, con esclusivo riferimento ai coordinatori di zona e ai commissari cittadini della provincia di Salerno.

I temi

Sanità, viabilità, infrastrutture, occupazione, questi sono solo alcuni dei problemi più urgenti che affliggono la Provincia di Salerno e la città capoluogo. “La provincia di Salerno viene sistematicamente privata di infrastrutture, servizi, uffici, tribunali, ospedali, pertanto si sente l’impellente necessità di costituirsi a difesa dei nostri territori per evitare il costante spopolamento delle nostre comunità. Il compito de L’Italia del Meridione nell’area salernitana sarà quello di vigilare, difendendo quanto finora conquistato a prezzo di grandissimi sacrifici, opponendosi a scelte scellerate ma proponendo anche le eventuali soluzioni alle problematiche. Il paese ha bisogno del Meridione per ripartire dobbiamo ridare valore ai territori”.