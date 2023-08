"Italia vincente", gazebo di Fratelli d'Italia a Vietri sul mare: "Giorgia ha smentito chi tifava contro"

Grande partecipazione questa mattina, a Vietri sul Mare, per la campagna nazionale “Italia Vincente” promossa dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia Salerno per far conoscere ai cittadini i risultati dei primi nove mesi del Governo Meloni. All’iniziativa ha partecipato anche la deputata Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali e Segretario della Commissione Infanzia e Adolescenza. “Ringrazio il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Alberico Gambino, tutti i dirigenti provinciali ed in particolare il coordinamento cittadino di Vietri sul Mare guidato da Antonello Capozzolo per aver organizzato questa bella iniziativa che sarà replicata successivamente in molte spiagge anche della provincia di Salerno. Quelli appena trascorsi - dichiara Vietri - sono stati nove mesi impegnativi, ma il presidente del consiglio e tutta la squadra di Fratelli d’Italia, sia al Governo sia in Parlamento, hanno messo il massimo impegno per promuovere ed approvare provvedimenti concreti volti a sostenere i cittadini".

Le misure messe in campo

La parlamentare di Fratelli d'Italia ha spiegato: "Provvedimenti che, secondo dati ufficiali diffusi proprio in questi mesi, hanno prodotto: la riduzione delle tasse (con la diminuzione delle aliquote); il calo dell’inflazione dopo due anni; l’aumento dell’occupazione (60,9% di occupati) con il calo della disoccupazione scesa ai minimi dal 2009; l’abolizione del Reddito di Cittadinanza che porterà da luglio a settembre - secondo il sistema informativo per l’occupazione e la formazione - poco meno di 1 milione e mezzo di nuovi posti di lavoro, di cui 108 mila in Campania; l’assegno di inclusione per chi non può lavorare; i benefici sulle buste paga con il taglio del cuneo fiscale sui redditi medi e bassi; la tassazione sugli extraprofitti delle banche per sostenere più incisivamente famiglie e imprese; la Zes unica per il Sud che aiuterà a rilanciare il tessuto economico e sociale del Meridione d’Italia; il decreto contro i Rave Party illegali; la presenza di 6mila agenti in più sulle strade per rafforzare la sicurezza nelle città; l’introduzione dell’oblio oncologico, presentato già nella scorsa legislatura da Giorgia Meloni ed ora approvato dalla Camera, che consentirà ai pazienti guariti dal cancro di vedere finalmente riconosciuti i loro diritti e non saranno più considerati diversi; la riforma della giustizia per semplificare il sistema giudiziario garantendo un processo equo, la fine dei processi mediatici e un diritto penale liberale senza togliere, però, alla Magistratura gli strumenti necessari per contrastare il crimine. Questi - conclude Vietri - sono solo alcuni esempi di ciò che è stato fatto, ma molto c’è ancora da fare. Erano in tanti a scommettere contro l’Italia: dopo nove mesi il presidente Meloni ha smentito tutti. Mentre le opposizioni litigano tutti i giorni tra di loro e perdono tempo in sterili polemiche, Fratelli d’Italia lavora e continuerà a lavorare per trovare le soluzioni ai problemi degli italiani”.