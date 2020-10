Italia Viva, Pellegrino sceglie Inverso come coordinatore a Battipaglia: "Alternativi alla Francese"

Vincenzo Inverso è il coordinatore cittadino di Italia Viva a Battipaglia. La nomina è stata ratificata direttamente dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino e dalla senatrice Angelica Saggese, entrambi coordinatori provinciali del partito politico centrista di Matteo Renzi.

Il profilo politico

Attuale componente della Giunta Esecutiva del Parco Nazionale del Cilento (di cui Pellegrino è ancora il presidente) e leader del movimento battipagliese “Per un nuovo inizio”, Inverso è stato uno dei principali sostenitori della candidatura al consiglio regionale di Pellegrino. A lui, dunque, il compito di organizzare il partito e la lista in vista delle elezioni comunali del prossimo anno.

Il commento

Inverso è pronto alla sfida: “Innanzitutto ringrazio Tommaso Pellegrino, Angelica Saggese, il Coordinamento Provinciale e tutti i dirigenti di Italia Viva, per questo attestato di stima e di fiducia. Assumere l’impegno di guidare un partito, in un momento di grande emergenza sociale, è una doppia responsabilità sia civile che politica, ad ogni livello di partecipazione”. E rilancia: “Per quanto riguarda il territorio di Battipaglia faremo del nostro meglio per garantire ai cittadini e alle imprese, ogni azione politica utile e necessaria al difficile momento che stiamo vivendo. Poi verrà anche il tempo della campagna elettorale partendo da due punti fermi: l’unità della coalizione, un nuovo progetto politico amministrativo, alternativo al fallimento della sindaca Cecilia Francese”.