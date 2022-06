Italia Viva Salerno, la nuova coordinatrice provinciale è Anna Rosa Sessa

Anna Rosa Sessa è la nuova coordinatrice provinciale di Italia Viva Salerno. A nominarla, d’intesa con i coordinatori regionali Angelica Saggese e Ciro Buonajuto, e assieme al coordinatore provinciale Tommaso Pellegrino, sono stati i presidenti nazionali, Ettore Rosato e Teresa Bellanova.

La nomina

Sessa, consigliera comunale a Pagani, prenderà il posto di Angelica Saggese, passata da qualche mese al ruolo di coordinatrice regionale del partito di Marreo Renzi. "Con questa nomina, rafforziamo la nostra presenza nella provincia di Salerno, terra nella quale abbiamo ottenuto importanti risultati, anche nell'ultima tornata elettorale delle amministrative" sostengono Rosato e Bellanova. "Ringraziamo Angelica Saggese per il prezioso lavoro che ha svolto assieme a Tommaso Pellegrino in questi anni e auguriamo ad Anna Rosa buon lavoro" concludono.

Il commento

Soddisfatta la neo coordinatrice provinciale dei renziani: "Un riconoscimento al percorso cominciato nel 2020 con le amministrative a Pagàni arrivato da un partito a cui mi sono avvicinata per gli ideali riformisti e centristi.Ringrazio il Presidente Matteo Renzi, i coordinatori nazionali Ettore Rosato e Teresa Bellanova, l’Onorevole Tommaso Pellegrino e la coordinatrice regionale Angelica Saggese che hanno creduto in me, affidandomi questo incarico così importante.Un grazie particolare a Vincenzo Calce, con cui da tempo condivido un percorso politico, ed a Santino Ruggiero che mi ha spinto a guardare con attenzione ad un soggetto nuovo che si pone al centro del dibattito politico nazionale, regionale e provinciale.Grazie al mio gruppo che non mi fa mai mancare sostegno. Da questo momento comincia un “viaggio” politico fatto di idee ed impegno per il territorio".