Cava de' Tirreni, approvazione del piano regolatore territoriale consortile: “Deve essere sottoposto a verifica dei consiglieri comunali”

“Riteniamo che i consiglieri comunali di Cava de’ Tirreni abbiano il diritto e il dovere di discutere e di esprimersi politicamente in merito all’ adottando nuovo Piano Regolatore Territoriale dell’agglomerato ASI di Cava dei Tirreni, il quale segnerà lo sviluppo economico e occupazionale della nostra città per i futuri decenni. Pertanto, chiediamo che venga ad horas sospeso l’iter per l’adozione del nuovo PRT dell’agglomerato ASI di Cava de’ Tirreni, previsto per il prossimo consiglio generale consortile, fino alla verifica politica dello stesso piano da parte di tutti i consiglieri comunali metelliani”.



E’ quanto sostengono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Italo Cirielli e Annalisa Della Monica in una missiva inviata al sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, eall’assessore alle Attività Produttive, Annetta Altobello, riguardo l’adozione del nuovo piano regolatore consortile della cittadina metelliana.

Cirielli e Della Monica chiedono che vengano urgentemente convocate le commissioni consiliari competenti e il Consiglio comunale per il dibattito e l’approvazione politica del PRT, prima che venga adottato in via definitiva dal consiglio generale ASI.



“Poiché – asseriscono i consiglieri di FdI- le finalità del nuovo piano sono volte a creare rinnovate condizioni per favorire l’insediamento, lo sviluppo e il potenziamento di attività produttive nonché promuovere la semplificazione delle procedure amministrative e il sostegno alla nascita e all’innovazione delle imprese, e il PRTC è stato redatto presso locali del nostro ente, da un gruppo di progettazione composto da tecnici individuati sia dall’ASI che dall’amministrazione comunale cavese, ci sembra logico e doveroso che prima dell’approvazione venga sottoposto alla verifica dei membri del Consiglio comunale”.