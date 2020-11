Incendio a Cava, Cirielli (FdI) scrive a Servalli e Senatore: “Perché la Sp 75 è ancora chiusa?”

Riflettori puntati sulla Sp 75, a Cava de' Tirreni. Il consigliere comunale Italo Cirielli (Fratelli d'Italia) ha presentato un'interrogazione al sindaco Vincenzo Servalli, all’assessore ai lavori pubblici Nunzio Senatore e al dirigente del IV Settore Antonino Attanasio in merito alla chiusura al traffico della Strada Provinciale 75, a causa di un incendio divampato lo scorso 9 settembre.

Essa rappresenta la principale arteria di collegamento fra Cava de’ Tirreni e la frazione Dragonea di Vietri sul Mare. I cittadini che la utilizzano quotidianamente, principalmente per motivi di lavoro, sono costretti a percorrere in alternativa la SP 75, nel tratto Padovani, Iaconti, Dragonea, Vietri sul Mare, per poi raggiungere Cava de’ Tirreni attraverso la strada regionale ex SS 18, e viceversa. Il percorso alternativo, tra l'altro, è caratterizzato dalla presenza di due semafori e, in alcuni tratti interessati, quotidianamente, dalla presenza di autoveicoli parcheggiati sulla carreggiata, che impediscono la normale percorrenza.

Chiediamo spiegazioni sullo stato dei fatti e sulle misure poste in essere dal Comune di Cava De’ Tirreni e, contestualmente, l’immediato ripristino della viabilità anche in danno della Provincia” tenendo conto “del tempo già` trascorso e della mancata programmazione che la competente Provincia non ha effettuato nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici. Sono molti i danni economici, commerciali e affettivi/familiari” che tale situazione sta provocando in entrambi i Comuni.