La Pace e la Giustizia sociale per il rilancio dell’Economia e del Lavoro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Pace e giustizia sociale: ne discutono martedi 7 Giugno 2022 a Battipaglia alle Ore 16.00 presso la struttura CESIT (Via Strauss, 24) Presieduta da Gerardo Landolfi: Espedito De Marino (Presidente del Movimento di Azione Politica di ispirazione Cristiana “Continente Uomo”), Antonio Marino (Direttore generale della BBC di Aquara), Vincenzo Luciano (Vice Presidente Nazionale UNCEM), l’On. Francesco Pionati e il Sottosegretario alla Salute On. Andrea COSTA. Prevista la partecipazione di Amministratori, Operatori politici, Economisti, Dirigenti dello Stato, Operatori sociali e personale della Scuola, Operatori turistici e il mondo dell’Arte e della Cultura.

Il dibattito si rende necessario, dichiara De Marino, perché il Paese potrebbe non sopportare le insidie pericolose per la tenuta sociale ed economica delle comunità, in modo speciale quelle più in affanno da sempre e quindi il Mezzogiorno, per questo la Politica e le parti sociali ed economiche “sane” devono assumersi la responsabilità di guidare il processo di “RIPRESA” e “RESILIENZA”.