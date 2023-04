Elezioni a Pontecagnano Faiano, Lanzara incontra i candidati: l'abbraccio con Piero De Luca

Giuseppe Lanzara incontra i candidati al consiglio comunale delle sue nove liste di centrosinistra. Ieri sera, cena all’interno della Pizzeria Negri con ospite Piero De Luca, deputato e figlio del governatore della Campania. Abbraccio tra quest'ultimo e il candidato sindaco. Presenti anche i coordinatori e segretari dei movimenti civici e politici che compongono la coalizione.

Il post

Lanzara sui social elogia la sua squadra: "Donne e uomini di qualità e spessore che rappresentano uno spaccato completo della Città di Pontecagnano Faiano spaziando in diversi ambiti. Nove liste e 144 candidati che saranno impegnati non solo in questa fase di campagna elettorale ma per i prossimi cinque anni divenendo un punto di riferimento per tutti i cittadini che avranno la possibilità di continuare sulla strada della partecipazione attiva. Associazioni, famiglie, imprenditori, studenti, professionisti e aziende. Volti sorridenti della nostra splendida comunità".

Il commento

Il deputato De Luca: "A Pontecagnano Faiano, con Giuseppe Lanzara candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, per la presentazione delle liste. Grande entusiasmo e partecipazione, con tante donne e uomini in campo per continuare a guidare la comunità, come fatto con risultati importanti in questi anni. Non interrompiamo il cammino. Non fermiamo la rivoluzione avviata!”.