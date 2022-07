Ponte Asa, scontro fra il sindaco e la minoranza sulla mancata riapertura

Polemica politica a Pontecagnano Faiano sulla questione Ponte Asa. Ad aprire le danze il gruppo consiliare di Forza Italia dopo la presa di posizione degli esponenti del Psi AdeleTriggiano ed Arturo Giglio, che nei giorni scorsi hanno mosso critiche alla gestione della vicenda da parte della Provincia. "Sono trascorsi tre anni dalla chiusura - affermano Gianfranco Ferro, Raffaele Silvestri e Francesco Pastore - ma Triggiano e Giglio dimenticano di essere parte del governo che stanno criticando e che l'unica azione seria è quella di dimettersi e far tornare la parola agli elettori - hanno aggiunto - Se vogliono rendere seria la loro posizione hanno l'obbligo morale di dimettersi. È il momento di finirla con questa farsa e non mettere in scena commedie pre elettorali".

Mazza: "La maggioranza si spacca"

Il capogruppo di Movimento Libero, Angelo Mazza, parla invece di "maggioranza che si spacca" e di ennesimo "weekend di caos e disagi in litoranea per il ponte Asa ancora chiuso". "Qualcuno - afferma riferendosi agli esponenti del Psi - a pochi giorni dalla probabile riapertura della strada, decide di ribellarsi: rialza la testa, ritrova la voce, annuncia fantasiose barricate e, soprattutto, cerca disperatamente di recuperare consensi in un'area sempre più abbandonata a se stessa. Il sindaco prova a minimizzare, a calmare gli animi tra i suoi alleati e fa l'equilibrista. Per lui strumentalizzazioni e demagogia appartengono solo alla minoranza quando si tratta di critiche. Il teatrino continua mentre cittadini, balneatori e imprenditori aspettano e ringraziano".

La replica del sindaco

Non si è fatta attendere la replica del sindaco, Giuseppe Lanzara, che, oltre ad allontanare le voci relative ad una spaccatura in maggioranza parla di "amministrazione che si è messa al lavoro per recuperare 20 anni di disastro amministrativo". "La compattezza di questa maggioranza, l’unione, il rispetto per la coalizione che ha stravinto le elezioni 4 anni fa è la vera grande ricetta del nostro modo di amministrare" sottolinea Lanzara, che attacca la minoranza: "Che utilità ha una opposizione che fa politica in questo modo? Così rancorosa, arrabbiata e, consentitemi, così impreparata".

