Elezioni comunali 2024 a Laureana Cilento, Marciano si candida a sindaco: “Voltiamo pagina”

Il consigliere comunale Raffaele Marciano annuncia la sua candidatura a sindaco di Laureana Cilento. “È arrivato il momento di voltare pagina. Siamo pronti per presentare una forte e credibile alternativa alla maggioranza uscente che, in questi anni, non ha saputo migliorare la nostra comunità sotto l’aspetto economico, sociale, infrastrutturale e turistico. Serve un forte segnale di discontinuità. Laureana Cilento - continua l’avvocato Marciano - ha grandi risorse che possono e devono essere valorizzate per dare un futuro diverso soprattutto a tanti giovani del territorio. Noi vogliamo provare a fare qualcosa di nuovo per la nostra terra. Per questo, ai cittadini di Laureana Cilento chiediamo di darci fiducia e la possibilità di metterci alla prova nell’amministrare il nostro Comune” conclude l’avvocato Marciano.