Elezioni a Laureana Cilento, Marciano apre la campagna elettorale in piazza

Inizia ufficialmente la campagna elettorale dell’avvocato Raffaele Marciano a Laureana Cilento. Il candidato sindaco terrà un comizio domenica 19 maggio, alle ore 18, in Piazzetta Belvedere (in località San Martino) insieme ai dieci candidati della lista “Uniti per Laureana”. Lo slogan scelto per la campagna elettorale è “Il futuro è adesso”.

I nomi

I candidati al consiglio comunale della lista sono: Tommaso Francesco Romeo, Giacomo Nigro, Cristian Magna, Michela Della Torre, Narducci Gennaro, Prinzo Antonio (detto Antonello), Farro Guglielmo, Dente Alessandra, Fezza Antonio e Caserta Giuseppe.