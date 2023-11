Lavori all’Abbazia della Santissima Trinità: Fratelli d'Italia plaude all’onorevole Vietri e al ministro Sangiuliano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Ringraziamo pubblicamente l’onorevole Imma Vietri e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per essersi prodigati per lo sblocco dei lavori di restauro e consolidamento della Badia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni”.

Lo dichiarano il coordinatore della sezione cavese di Fratelli d’Italia, Luigi Napoli, e il consigliere comunale Italo Cirielli, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Cava de’ Tirreni. “Grazie all’interessamento dell’onorevole Vietri e all’intervento del ministro Sangiuliano – proseguono i membri di FdI - il segretariato regionale per la Campania del Ministero della Cultura ha provveduto a nominare il nuovo Rup (Responsabile Unico del Progetto) che si occuperà della prosecuzione dei lavori. Si tratta di un progetto iniziato quando il viceministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, era Presidente della Provincia di Salerno, il quale, in occasione delle celebrazioni del Millennio, fu promotore della legge 92/2009 per favorire interventi di recupero degli edifici esistenti di interesse storico-architettonico”. “La memoria corta ha giocato un brutto scherzo ai consiglieri metelliani di Azione – continuano Napoli e Cirielli – i quali pochi giorni fa hanno parlato, in merito alla tematica, di inerzia burocratica e ritardo ingiustificato. Forse hanno dimenticato che il progetto di restauro della Badia di Cava è stato validato il 28 aprile 2021 , durante il precedente governo, e da allora si era in attesa della nomina del responsabile del procedimento, col rischio che si vanificasse il lavoro svolto. Finalmente è stata messa fine ai gravi ritardi ingiustificati accumulati, negli anni, dai governi di centrosinistra”.