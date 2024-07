Al via i lavori sulla Giffoni-Montecorvino, Anna Bilotti (M5S): "Segnale positivo"

"Accolgo con grande favore l’avvio dei lavori sulla strada provinciale 26/D Giffoni-Montecorvino. Un intervento atteso con impazienza da tutta la comunità locale, da troppo tempo alle prese con disagi legati alla chiusura di un'arteria molto importante per la viabilità dell'area dei Picentini dopo la frana avvenuta il 4 giugno 2023". È quanto afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti.

"A novembre 2023 - afferma la senatrice - ho scritto al Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri sottolineando l’urgenza di intervenire su quattro strade provinciali di vitale importanza per il territorio, a cominciare proprio dalla strada provinciale 26/D. In quei giorni, infatti, la strada alternativa, inadeguata e poco sicura, era stata interessata da un tragico incidente che ha porto’ alla morte di un giovane residente di Montecorvino Rovella su via Coriano. Una tragedia che evidenziò la necessità di migliorare la sicurezza stradale, sebbene non ci fosse un nesso causale diretto con le condizioni delle strade provinciali. L’inizio dei lavori sulla Giffoni-Montecorvino è dunque un segnale positivo, ma continuerò a vigilare affinché i lavori procedano con rapidità e qualità, garantendo finalmente ai nostri concittadini la sicurezza e la viabilità che meritano. Inoltre, non dimentico le altre strade sulle quali ho chiesto interventi urgenti: la strada provinciale 25/B (Giffoni Valle Piana – Curti – Serino), la strada provinciale 196 (Mercato – Ornito – Faiano) e la strada provinciale 368 (Mercato – Terravecchia) e ribadisco il mio impegno a favore delle infrastrutture del nostro territorio, essenziali per il benessere e la crescita della nostra comunità".