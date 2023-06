Lavori a Sacco-Roscigno e Sacco-Bivio Corleto, Palmieri contro De Luca: "Chi era di idee diverse non ha potuto parlare"

Nei prossimi giorni, dunque, inizieranno gli interventi sulla SP 342, per la mitigazione dei movimenti franosi e di rischio crolli nel tratto ricadente nel comune di Sacco per un importo totale di 4.100.000 euro e per la messa in sicurezza, il ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 342/B in località Sant’Andrea tra Roscigno e Corleto Monforte, per un importo totale di 2.150.000 euro. L'avvio del cantiere è stato annunciato nella conferenza stampa di questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di Sacco, alla presenza, tra gli altri, del Governatore Vincenzo De Luca. Il sindaco di Sacco Franco Latempa ha avvisato: "Durante i lavori, il percorso per Roscigno o per Castel San Lorenzo e Roccadaspide sarà quello attraverso Piaggine, Villa Littorio e Bellosguardo. Cercheremo di stabilire interventi per lenire i disagi, come ad esempio l’istituzione di navette. La strada sarà chiusa completamente entro metà giugno”. "Ci vorranno 7-8 mesi per completare quest’opera, dopo di che avremo la condizione di mobilità accettabile”, ha assicurato il Governatore De Luca.

Intanto, proprio in occasione dell’avvio del cantiere per i lavori sulla sp342 sia nel tratto Sacco-Roscigno che in quello Roscigno-Bivio Corleto, al termine della conferenza, il sindaco di Roscigno Pino Palmieri ha espresso un'amara denuncia. "Per la prima volta ho partecipato ad una conferenza che in realtà era un congresso del Partito Democratico. Purtroppo chi è portatore di idee diverse non può parlare – tuona il primo cittadino – All’incontro non è stato fatto intervenire alcun sindaco, anche se poteva essere questa giornata un punto di confronto con il presidente De Luca visto che non si vede spesso nei nostri territori. Le emergenze sono tantissime. Prendo atto che De Luca si è fermato nel tratto Roscigno-Bivio Corleto in località Sant’Andrea, dove verranno effettuati i lavori, e l’amministrazione comunale di Roscigno nulla sa. Poi qualcuno predica unità del territorio e di andare oltre ai partiti, ma non mi sembra che quello che si dice poi si fa, partendo da tanti enti sovracomunali in cui prevale sempre l’appartenenza partitica e non prevale il territorio. Purtroppo nella provincia di Salerno democrazia non fa rima solo con idiozia ma anche con senso unico".