Stadio Arechi, Celano scrive ad Avella: "Intervento non ancora concluso, subito una Commissione consiliare"

"Trascorrono i mesi, ma ancora non risultano conclusi i lavori di manutenzione dello stadio Arechi, nè installati i tornelli in curva Nord, per consentire, finalmente, l’apertura di un ulteriore settore popolare". A denunciarlo in una interrogazione rivolta al presidente della commissione Sport, Gennaro Avella, è il consigliere comunale di Forza Italia di Salerno, Roberto Celano: "Sarebbe anche necessario informare i consiglieri comunali e, tramite essi, la città dell’andamento dei lavori da 35 milioni di euro per il restyling complessivo e la copertura dello stadio, per cui la Regione Campania è stazione appaltante. La lentezza con cui si procede per ogni cantiere in città ed in regione, ci impone di essere costantemente presenti e di porre in essere ogni attività di pressione possibile, al fine di avere finalmente ed al più presto un impianto cittadino all’altezza dei programmi propagandati dalla Società e delle speranze dei tifosi".

L'appello del consigliere ad Avella:

Chiedo, pertanto, di convocare una seduta della Commissione consiliare da te presieduta invitando in audizione Felice Marotta, incaricato dall’Amministrazione a seguire l’iter dei lavori, nonché il Dirigente del Settore Manutenzione “Impianti sportivi”.