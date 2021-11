Lega, Dante Santoro è il nuovo commissario a Salerno

Il consigliere comunale Dante Santoro è il nuovo commissario della Lega a Salerno. A darne notizia è il segretario provinciale e consigliere regionale del partito Attilio Pierro.

L'annuncio

Pierro spiega i motivi che lo hanno spinto a puntare su Santoro: "A Dante gli auguri di buon lavoro ed un grosso in bocca al lupo per la nuova nomina di commissario cittadino della Lega a Salerno. Santoro è una figura istituzionale di riferimento per la sua competenza amministrativa e le sue capacità. Con lui la Lega prosegue nel percorso di crescita e di radicamento con il territorio. Sono sicuro che saprà affrontare con tenacia le future sfide e saprà fornire le migliori risposte alle tante istanze che ci arrivano dalla città".