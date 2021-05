“Mangia come Parli", al gazebo della Lega arriva il vicesegretario Andrea Crippa

Si è conclusa, in tutti i comuni capoluogo di provincia della regione Campania, la due giorni che Matteo Salvini ha voluto riservare alla campagna “Mangia come Parli” a difesa dei lavoratori del settore agroalimentare italiano, prima di iniziare – si parla del mese di luglio – una massiccia presenza in piazza per la raccolta firme sui referendum per la riforma della Giustizia.

La tappa a Salerno

Oggi pomeriggio, in Piazza Caduti di Brescia nel quartiere di Pastena a Salerno, è arrivato il vice segretario nazionale della Lega Andrea Crippa, che ha incontrato il responsabile nazionale all'Università Aurelio Tommasetti, il coordinatore provinciale Attilio Pierro, il consigliere comunale Dante Santoro, candidato sindaco in pectore alle prossime elezioni comunali di Salerno, il coordinatore cittadino Rosario Peduto e diversi dirigenti e militanti. Nessuna novità è emersa sul fronte della candidature: si attende il tavolo regionale per capire se il centrodestra, anche a Salerno, si presenterà unito.