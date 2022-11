Lega Salvini: eletti i segretari di Salerno, Angri e Vallo. Peduto: "Perchè non sono stato invitato?"

La Lega di Matteo Salvini ha eletto tre nuovi coordinatori nei comuni di Salerno, Angri e Vallo della Lucania. Ieri, infatti, si sono tenuti i congressi di circolo. Nel capoluogo la scelta è ricaduta su Dante Santoro, attuale consigliere comunale, che su Facebook, dopo aver pubblicato una foto, scrive: “Brindo virtualmente con i tanti amministratori ed attivisti della Lega che stamattina mi hanno eletto Segretario per la sezione di Salerno. Sono stati eletti anche i nuovi Membri del Consiglio Direttivo, donne e uomini con cui lavoreremo con passione sul territorio (abbiamo finito tardi lo spoglio… faremo a brevissimo la foto di rito con tutti gli eletti a cui va il mio augurio e ringraziamento). Con perseveranza per la nostra terra”.

L'amarezza di Peduto

Amareggiato per il mancato invito al congresso l’ex segretario cittadino Rosario Peduto che su Facebook scrive: “Degli amici mi hanno riferito che la Lega di Salerno ha celebrato oggi il suo congresso sezionale. Momento importante che si spera possa aprire finalmente una stagione di serio dibattito interno e di selezione democratica della classe dirigente. Dispiace solo che, nonostante ci si sia adoperati senza risparmio per guidare questo partito in due competizioni elettorali complicatissime, non si sia ritenuto opportuno finanche "invitare" chi a questo partito ha inteso solo dare senza chiedere...ma tant'è”.

Gli altri comuni

Ad Angri è stato eletto nuovo segretario Pietro Sessa, mentre a Vallo della Lucania Elena Anna Gerardo. “La Lega ha ripreso il suo cammino tra i territori e tra i militanti” commenta il deputato e coordinatore provinciale Attilio Pierro che aggiunge: “Un percorso che, nelle prossime settimane, d’intesa con il Coordinamento Regionale guidato dall’Onorevole Valentino Grant, porteremo avanti su tutto il territorio della provincia di Salerno. Insieme ai nuovi coordinatori sono stati eletti anche i membri dei rispettivi direttivi: a neo Segretari, a tutta la nuova classe dirigente della Lega, rivolgo il mio sentito augurio di buon lavoro”.