Proposta di legge per i Parchi, Gasparri a Roscigno: "Maggiore peso agli enti locali nell`area"

"Dobbiamo valorizzare le aree interne conservando la natura, ma anche consentendo agli enti locali di svolgere un ruolo più attivo". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo a Roscigno, al convegno dal titolo “Legge Istitutiva dei Parchi nazionali: proposte e modifiche”. "Ho presentato - ha spiegato - una proposta di legge per correggere la normativa vigente, con l`obiettivo di dare maggiore peso agli enti locali nell`area del parco e di salvaguardare e promuovere attività culturali, cinofile, agricole compatibili con la natura e con la conservazione dei luoghi". "La Regione Campania - ha detto ancora Gasparri - non muove un dito per zone interne, che il governo regionale, tarantolato dalla demagogia, ignora totalmente. I parchi devono tutelare la natura, ma non devono paralizzare e espellere le presenze umane".

La promessa

"Dobbiamo cambiare - ha aggiunto l'esponente azzurro - norme demagogiche, che aiutano lupi e cinghiali a distruggere la natura e le attività umane, mentre cancellano la presenza delle persone. Cambiare le norme per un ambientalismo vero e consapevole. Grazie al sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, e a tutti i protagonisti di questa bella iniziativa che abbiamo vissuto nel borgo di Roscigno vecchia dove nacquero mio padre, mio nonno ed i loro avi", ha concluso.