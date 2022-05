Elezioni in Cilento, lettera aperta agli aspiranti sindaci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La sottoscritta Lia Amato, rappresentante per il Cilento del Coordinamento Nazionale Mare Libero APS per la difesa degli interessi diffusi e collettivi dei fruitori di spiagge libere , associazione accreditata a livello parlamentare ai tavoli di discussione delle riforme che riguardano il demanio, il cui presidente Roberto Biagini in data 9 /02/2022 è stato ascoltato innanzi alla decima commissione del Senato in merito alla giusta e corretta gerarchia dell’uso e della funzionalizzazione delle spiagge, avendo chiesto inutilmente un accreditamento presso i sindaci dei comuni costieri del Cilento in data 28 aprile 2020 , constatato che i sindaci sono soliti confrontarsi esclusivamente con i balneari e non anche con chi rappresenta i molto più numerosi fruitori delle spiagge libere , seppur consapevoli che la spiaggia costituisca prima di tutto un bene comune, preso atto che il sindaco di Sapri e quello di Camerota non hanno risposto alla richiesta di concessione avanzata dal CoNaMaL in data 2 marzo 2021 ( mentre il comune di Viareggio ha risposto e comunque in altre località costiere il CoNaMaL è un interlocutore riconosciuto),



CON LA PRESENTE CHIEDE AGLI ASPIRANTI SINDACI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL CILENTO COSTIERO:

-di assumere pubblicamente l’impegno di inserire nel programma elettorale in corso l'argomento del demanio marittimo, con la proposta del piano spiaggia da discutere, prima dell’approvazione, con le associazioni ambientaliste, quelle dei balneari e dei consumatori attive sul territorio ;

-di prevedere, nel piano spiaggia, ampie fasce di spiaggia libera per utenti e famiglie che non hanno la possibilità di sostenere il costo di uso praticato negli stabilimenti autorizzati, impegnandosi a curarne il mantenimento, con apposite regole di uso.

In attesa di cortese riscontro al fine di informare attraverso la pagina FB “Cilento Ecologico Ribelle” l'opinione pubblica, molto attenta in questo momento all'argomento, la scrivente porge i suoi ossequi.