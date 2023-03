Politica, a Salerno la presentazione del libro di Stefano Fassina: tra i presenti anche Fico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si presenta giovedì 2 marzo alle 17, alla Libreria Imagine’s Book, “Il mestiere della sinistra Nel ritorno della politica” di Stefano Fassina, edito da Castelvecchi editore. Con l’autore dialogano Anna Bilotti e Roberto Fico del M5S; Federico Conte di Articolo 1 e il giornalista Massimiliano Amato; coordina Luciana Libero. Con questo saggio Stefano Fassina ricorda alla Sinistra il suo mestiere, gli interessi sociali da rappresentare e gli impegni da assolvere, un “mestiere” da tempo abbandonato e che ha lasciato le fasce più deboli del paese prive di rappresentanza e una astensione massiccia di una parte consistente dell’elettorato. La presentazione giunge in un particolare momento per l’area della sinistra; le elezioni di Elly Schlein alla segreteria del PD, determinate principalmente dal voto dei non iscritti, hanno contraddetto le indicazioni dominanti; in particolare nei nostri territori il cui voto non è libero ma pesantemente condizionato. Ma come ci racconta il libro di Fassina, la sinistra non è solo una questione di leadership e di alleanze ma di visione e di scelte politiche. Fassina chiede un europeismo consapevole e un atlantismo "adulto" che parta dalle necessità delle persone e non si appiattisca sull’adesione passiva alle scelte d'oltreoceano. Suggerisce di non tralasciare l'area intellettuale per poter affrontare la riconquista del primato della Politica sull’Economia.

È la condizione per ripristinare i valori della pace, e rinsaldare quei vincoli identitari, sociali e ambientali che devono sovrintendere ai movimenti di capitali, merci, servizi e persone. Ma soprattutto è necessario ritornare a mettere al centro il lavoro per superare le diseguaglianze rese ancora più gravi dalle politiche degli ultimi decenni. Tra le menti politiche più avvertite dell’area della sinistra italiana, Fassina rimette al centro la persona e riprende con vigore un discorso di sinistra le cui formazioni storiche sono dominate dalle questioni interne alle proprie organizzazioni, come nel caso del Partito Democratico o si sono disperse in mille rivoli ininfluenti e incapaci di affrontare le grandi sfide che il mondo ci impone. La presentazione salernitana di giovedì promossa dal gruppo DEEP, con la presenza di autorevoli esponenti della politica italiana, rilancia un discorso di sinistra, nella città dove le indicazioni dei gruppi dominanti hanno premiato Bonaccini con il 79% dei voti. Un appuntamento da non mancare che riapre la discussione in una città assopita e dominata da più di trenta anni dal medesimo gruppo di potere. Economista e deputato della Repubblica, Stefano Fassina è stato viceministro dell’Economia e delle finanze nel governo Letta. Con lui intervengono Roberto Fico già Presidente della Camera e rappresentante del M5S; la senatrice Anna Bilotti del M5S, Federico Conte, Associazione Cittadino Sud, Massimiliano Amato, giornalista. Coordina la giornalista Luciana Libero.