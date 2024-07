Odissea per i pendolari della linea storica Napoli-Salerno, il M5S: "Tempi di percorrenza raddoppiati"

“La linea ferroviaria storica Napoli-Salerno è interrotta tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno dallo scorso 20 gennaio. Oltre cinque mesi di difficoltà per i pendolari, costretti ad utilizzare i servizi sostitutivi e a subire ritardi e disagi". Lo dichiarano il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e la coordinatrice M5S a Salerno Virginia Villani, che tornano ancora una volta a sollevare la questione.

L'appello

I due esponenti pentastellati spiegano: Nonostante la nostra interrogazione alla giunta regionale in cui chiedevamo il ripristino in tempi rapidi e la messa in sicurezza del costone roccioso tra Vietri e Salerno, ad oggi la tratta è ancora chiusa. A peggiorare ulteriormente la situazione, dal 4 luglio al 1° settembre 2024, per lavori di manutenzione straordinaria, la circolazione dei treni è sospesa tra Napoli S.Giovanni Barra e Torre Annunziata e tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Inoltre nei giorni 4 – 5 luglio e 28 – 29 agosto la circolazione dei treni è sospesa anche tra Torre Annunziata e Nocera Inferiore. Chiusure che comporteranno cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni Alta velocità, regionali e metropolitani. Siamo al fianco del Comitato Pendolari Linea Storica Napoli Salerno, promotore di una raccolta firme per chiedere soluzioni definitive, e sollecitiamo ancora una volta un cambio di passo da parte delle autorità competenti. I tempi di percorrenza sono raddoppiati dalla frana del 20 gennaio e migliaia di cittadini sono costretti a vivere ogni giorno una vera e propria odissea, questo non è davvero più accettabile” concludono Cammarano e Villani.