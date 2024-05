Elezioni europee 2024, presentata la lista Alleanza Verdi-Sinistra: ecco i candidati

Depositata anche la lista di Alleanza Verdi Sinistra Italiana per la prossima tornata elettorale delle Europee per il Collegio Sud Italia, che comprende anche la Campania.

L'elenco

Ecco tutti i nomi dei candidati e delle candidate:

Mimmo Lucano Rosa D’Amato Francesco Emilio Borrelli Anna Grazia Maraschio Fataver Susan Fabia Armano Fedele Cannerozzi Natale Cuccurese Maria Pia Funaro Giovanni Germano Francesca Imperatore Alessandra Mariano Anna Orabona Giulia Persico Gerardo Pontecorvo Valeria Spinelli Rosario Ternullo Sergio Ulgiati

Il commento

Soddisfatto il deputato salernitano Franco Mari: “La lista di Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno è la vera sorpresa di questa tornata elettorale. È il punto di arrivo a cui siamo giunti dopo il lungo lavoro fatto dalle elezioni politiche ad oggi. In questo spazio di tempo si è votato in sei Regioni e ogni volta AVS ha presentato il proprio simbolo eleggendo sempre consiglieri regionali. La stessa cosa è avvenuta in decine di Comuni. Il nostro comportamento rigoroso e coerente, in Parlamento e fuori, sui temi della Pace, della giustizia sociale e ambientale ha fatto il resto. Ora ci presentiamo con candidature fortemente simboliche in tutte le circoscrizioni. Ne ricordo solo alcune, ma meriterebbero tutte di essere citate: Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Souzan Fatayer, Ignazio Marino, Leoluca Orlando, Massimiliano Smeriglio, Benedetta Scuderi, Francesco Borrelli. Non credo di esagerare dicendo che nessuna lista può vantare tante personalità che testimoniano un impegno concreto nel cambiamento della società. Qui in particolare avremo l’onore e la responsabilità di sostenere la candidatura di Mimmo Lucano, un esempio indiscusso di onestà e di dedizione alla difesa degli ultimi. Sarà l’occasione per far conoscere meglio, anche nel nostro territorio, la sua esperienza di integrazione e di accoglienza".