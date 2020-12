Lista Civica “Assieme per Salerno”, Lambiase critico: "L'alternativa non può nascere senza confronto"

"La coalizione alternativa non può nascere senza confronto né condivisione di obiettivi": lo ha detto Gianpaolo Lambiase, consigliere comunale di “Salerno di Tutti”. "Non critico lo sforzo che associazioni ed esponenti politici (di orientamento diverso) stanno producendo per costruire la coalizione Assieme per Salerno, che si propone quale alternativa alla maggioranza che governa la città. - ha precisato il consigliere- Tanti cittadini hanno preso atto del malgoverno e della gestione superficiale, improvvisata della Cosa Pubblica da parte dell’attuale Amministrazione Comunale. Per quanto mi riguarda però, voglio precisare che non ritengo siano mature le condizioni per aderire alla coalizione civica Assieme per Salerno. Non solo perché è caratterizzata da una composizione politicamente molto “disomogenea”, ma soprattutto perché le” alleanze” si costruiscono su contenuti e programmi condivisi".

La riflessione del consigliere Lambiase