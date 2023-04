Elezioni a Pontecagnano, presentata la lista Amare

Presentata sul litorale di Pontecagnano Faiano la lista "Amare", scesa in campo a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Bisogno. Presenti i candidati della lista, la presidente del Movimento, Luana Moccia, ed il vicepresidente, Carmine Spina, ed il candidato sindaco.

Gli interventi

"Ci siamo uniti per dare voce al progetto. Cittadini, imprenditori che vedono la fascia costiera con occhi diversi, quando questo luogo era un luogo di sviluppo e turismo. Uomini e donne si sono messi in gioco" ha sottolineato la presidente Moccia. "Ho accettato con entusiasmo e passione questa nuova sfida" ha sottolineato Carmine Spina, ex assessore all'Ambiente. "Questo territorio - ha aggiunto Spina - esprime la voglia e la consapevolezza di essere parte attiva. Vogliamo portare avanti idee e progetti che non si fermeranno alle elezioni ma che siano capaci di esprimere un progetto politico a lungo termine. Ricordiamo le promesse che invocavano al cambiamento, in questi 5 anni ciò non è stato. Il cambiamento ha rivelato una pochezza politica ma soprattutto morale". A chiudere, dopo gli interventi di alcuni dei candidati, il candidato sindaco Bisogno: "Non è un caso che il primo punto del programma faccia riferimento alla fascia costiera. L'amministrazione comunale ha il dovere di far sentire immediatamente la presenza dello Stato".