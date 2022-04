Presentata la lista "Futura", candidata alle elezioni del forum dei giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un gruppo di ragazzi da sempre attivi civicamente sul territorio di Pontecagnano Faiano, che da anni rivendicano le elezioni dell'unico organo di partecipazione giovanile e democratica. Futura si prefissa una serie di obiettivi ritenuti di assoluta importanza come nuove politiche per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria, la promozione di percorsi didattici per la conoscenza e la valorizzazione del territorio, il potenziamento del trasporto pubblico, il doposcuola sociale, la creazione di eventi socio-ricreativi, agevolazioni per corsi sportivi e la vetrina online del commercio locale. Queste le parole del candidato Coordinatore Mattia Leone: "La presentazione della lista per l' elezioni del Forum dei Giovani dimostra come nel territorio ci siano ragazze e ragazzi desiderosi di mettersi in gioco e volenterosi di riportare le politiche giovanili al centro dell'attenzione. E lo slogan della lista: 'il futuro comincia adesso' testimonia, appunto, la voglia di intraprendere insieme un percorso, ci auguriamo, ricco di risultati per la generazione odierna e per quella futura, cercando di carpire e rispettare le esigenze della comunità giovanile locale." Di seguito la composizione della lista: Candidato Coordinatore Mattia Leone Candidati Consiglieri Alessandro Mucciolo Francesca Santoriello Giorgia Granozio Emma Bisogno Francesco Lustrino Chiara Verdino Daniele Leone Alessia Affinito Ernesto Landi Marco Rago Giovanni Latronico Luigi Fumo Furio Cosenza Giovanni Morra