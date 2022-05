Elezioni a Nocera Inferiore, ecco i candidati della lista di "Potere al Popolo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono i giorni frenetici in cui si chiudono le liste a sostegno deǝ candidatǝ Sindacǝ per Nocera Inferiore: gli uffici comunali lavorano a ritmo continuoper accogliere ǝ delegatǝ che hanno raccolto firme e presentato i documenti per poter legittimamente partecipare a questa tornata elettorale. Potere al Popolo con Erminia Maiorino Sindaca è stata la prima lista ad essersi presentata agli uffici del Segretario Comunale, venerdì 13 maggio. Essere i primi può non significare molto dal punto di vista formale, ma dice qualcosa del modus operandi con cui è stata finora condotta la campagna elettorale dal partito: idee chiare, trasparenza, un progetto radicale e innovativo, e persone che mettono al primo posto la Politica fatta di impegno e di idee, e che rigettano quella degli accordi sottobanco e della spartizione di poteri.

È con orgoglio che la candidata Sindaca Erminia Maiorino presenta la squadra che la sostiene: «Abbiamo composto questa lista considerando tanti elementi: ci sono ǝ compagnǝ di battaglie di una vita, persone con esperienza nel mondo politico e sindacale, giovanǝ professionistǝ e studiosǝ, universitarǝ e disoccupatǝ, chi vive di commercio e chi vive della sua arte. Persone di tutte le età, perché crediamo che né l’esperienza dettata dagli anni né la freschezza della gioventù siano valori assoluti di per sé, ma che quello che conta siano le idee e la capacità di lettura dell’epoca in cui viviamo, che ha necessariamente bisogno di ripensamenti radicali, di spinte verso approcci ecologisti seri e di riconversioni verso una società più giusta e solidale».

Ed eccola, allora, la lista dei 24 candidati di Potere al Popolo con Erminia Maiorino Sindaca:

Athos Bacchiocchi: Laureato in Ingegneria Elettronica, lavora come sviluppatore di software per l’audio ed è musicista per passione. Da sempre coinvolto in esperienze sociali e politiche, è stato scout e membro di collettivi studenteschi, attivista ed educatore per associazioni culturali.

Pietro Borrelli: Attivo nel mondo della scuola e impegnato da sempre il riconoscimento dei diritti dei più deboli. Ha deciso di candidarsi per mettere il suo impegno a disposizione della città.

Giacomo Coppola: È un lavoratore della logistica presso un supermercato di Nocera Inferiore. Proviene da un trentennio alle dipendenze di note catene della Grande Distribuzione Organizzata rivestendo il ruolo di direttore di negozio. Appassionato da sempre di politica, è profondamente sensibile a valori quali solidarietà, libertà e giustizia sociale.

Antonio D’Ambrosio: Laureato in Medicina e Chirugia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. Attualmente è dirigente medico presso l’AORN S.G. Moscati di Avellino. Appassionato di musica e conduttore radiofonico, decide di candidarsi perché sente la necessità di un cambiamento radicale.

Giovanni Del Sorbo: Laureato in relazioni e politiche internazionali, si occupa di progetti di formazione didattico-pedagogica con alunnǝ di scuole di tutta Italia. Ha discusso nel 2021 la sua tesi di Master al Politecnico di Milano sul valore sociale delle periferie. Aderisce a Potere al Popolo sin dalla nascita del movimento.

Mauro Di Serio: Da anni impegnato in attività a difesa del teritorio. Volontario presso la Bottega equosolidale “Tutta n’ata storia” di Nocera Inferiore. Fa parte della rete cittadina per rifiuti zero e del comitato per l’acqua pubblica.

Mario Faraco: Avvocato iscritto all’Ordine di Nocera Inferiore. Specializzato nel campo del pubblico impiego e dei concorsi pubblici, consegue ulteriori titoli professionali tra cui un Master in Diritto del Lavoro e Conciliazione Sindacale e un Master in Diritto Amministrativo. Nel 2017 aderisce a Potere al Popolo e viene nominato co-responsabile dello sportello legale della Casa del Popolo Cohiba per la tutela dei consumatori.

Diego Giordano: Filosofo e musicista. È stato ricercatore all’Università di Copenhagen e attualmente dirige una casa editrice. È coordinatore regionale di Potere al Popolo.

Elisa Granito: Si occupa di sport e benessere. Ha scelto di essere parte di Potere al Popolo immaginando una città ricca di spazi da dedicare al benessere della persona. Alla sua prima esperienza politica, non vuole rinunciare a diventare parte del cambiamento della propria città.

Rosario Granito: Da sempre attivista politico nei movimenti dei lavoratori e nei partiti della sinistra radicale. Ha aderito a Potereal Popolo fin dalla prima ora partecipando al percorso politico che ha portato alla scelta di candidarsi al consiglio comunale.

Lucia Veronica Gustato: Si occupa di mediazione culturale per associazioni e istituzioni, e attualmente anche per lo sportello migranti della Casa del Popolo "Cohiba". Interessata di ecologia, accoglienza e pari opportunità, crede che l'impegno personale sia necessario per lasciare alle future generazioni un mondo migliore e più giusto.

Emanuela Laviola: Fin dal liceo si è occupata dei diritti di genere ed è stata referente e responsabile del Collettivo studentesco Nessun* Esclus*. Da sempre attivista di Potere al Popolo.

Matteo Miriano: Archeologo, laureato alla Sapienza di Roma, fondatore di LAMIA Cultura, Start up in Progettazione Culturale. Da sempre attivo per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico delle due Nocera.

Mattia Montera: 24 anni, prossimo alla laurea magistrale in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di Salerno. Attivista di Potere al Popolo sin dalla nascita del movimento, è tra i fondatori, nel 2019, della Casa del Popolo Cohiba di Nocera Inferiore.

In questa tornata elettorale è l'unico candidato a Nocera Inferiore ad essere sostenuto dal programma Fantapolitica che ha selezionato 16 under 30 in tutta Italia che si sono distinti per le attività sociali e politiche sui propri territori.

Rachele Montoro: Attivista Lgbtqi+. Ama viaggiare e scattare foto, l’arma che ritiene più forte per raccontare il mondo che ci circonda.

Giovanni Napoletano: 24 anni, dottore in Ingegneria Gestionale con tesi sui processi di ottimizzazione, nella sua carriera ha svolto un programma di studi all’Universidad de Oviedo in Spagna.

Ciro Paolillo: Classe 1946, fotografo dall’età di 13 anni, ha collaborato con gli studi fotografici più affermati a Nocera, nonché con diversi giornali e con le edizioni Panini per le famosissime figurine. Nel 1974 diventa dipendente comunale in qualità di collaboratore scolastico e attualmente è pensionato con la passione per la fotografia.

Luca Petrosino: Mandolinista e polistrumentista, docente, cantautore, è da sempre sensibile alle tematiche sociali e ambientali. Ha all’attivo varie pubblicazioni sonore in distribuzione nazionale e internazionale di cui tre di canzoni proprie e una di musica strumentale.

Chiara Pirollo: Da sempre attiva con iniziative sociali sul territorio nocerino. Sin dall'adolescenza appassionata di arte e spettacolo, ha studiato fotografia, e partecipa ad eventi culturali in tutta Italia.

Eleonora Rimolo: è assegnista di ricerca in Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Salerno. Dirige la rivista di poesia e critica letteraria Atelier e due collane di poesia contemporanea presso la Delta3 edizioni.

Gennaro Ruggiero: Appassionato da sempre di informatica e gaming, e forse da ancora più tempo di politica, fa della famosa frase di Giorgio Gaber “Libertà è partecipazione” la sua linea guida. Si candida con Potere al Popolo perché sente l’esigenza di dare una speranza alle giovani generazioni e di tornare alla Politica con la “p” maiuscola.

Maria Stile: Laureanda in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi di Salerno, si è occupata della formazione di una coscienza civica tra i più giovani presso istituzioni pubbliche e no profit. Dal 2017 al 2019 è stata presidente della Gioventù francescana di Nocera Inferiore.

Micol Vicidomini: Insegnante, traduttrice e dottoranda di Letteratura Tedesca presso l’Università di Trento. Attivista di Potere al Popolo, a cui si dedica con profonda passione e convinzione, ritiene la partecipazione di tuttǝ l’unico antidoto contro la cattiva politica.

Walter Visin: Conosciuto da tutti come Walter, lavora attualmente come impiegato in una Industria Farmaceutica. In azienda è RSU (rappresentante sindacale unitario) da circa vent’anni, e RLS (responsabile sindacale per la sicurezza) da dieci anni. Abbraccia la causa di Potere al Popolo perché la visione e i valori espressi nel programma rappresentano il cambiamento che vorrebbe vedere nella sua città.

«Questa è la nostra lista, una lista che si tiene insieme grazie a una condivisione di visione e di valori. L’invito che faccio aǝ cittadinǝ di Nocera è di sostenerla, affinché in consiglio comunale possano esserci delle persone che sono espressione degli interessi dell’ambiente, delle periferie, delle classi popolari e che sono capaci di innescare processi democratici e partecipativi autentici, in cui la cittadinanza non è tenuta all’oscuro dell’amministrazione della città, ma anzi è continuamente chiamata in causa e ascoltata. Votate Potere al Popolo!», dice Erminia Maiorino.