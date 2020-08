Elezioni regionali 2020, presentata la lista del Psi: ecco i nomi dei candidati

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista del Partito Socialista Italiano (PSI) in appoggio alla candidatura a presidente di Vincenzo De Luca

I candidati

1) Bisogno Monica

2) Bottone Salvatore

3) Di Cerbo Antonello

4) Guzzo Giovanni

5) Maffia Fulvio

6) Rosciano Emiliana

7) Sabatella Luca

8) Sica Antonietta

9) Volpe Andrea