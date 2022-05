Barriere e staccionate sulle spiagge di Salerno, Avella (Psi): "Modello superato"

Ancora barriere e staccionate sulle spiagge di Salerno. A denunciarlo è il consigliere comunale del Psi Rino Avella che chiede un intervento immediato da parte della Giunta guidata dal sindaco Vincenzo Napoli.

Le perplessità

L’esponente socialista spiega: ““Constatiamo che, nonostante l’impegno della III Commissione Consiliare Permanente Annona e Turismo – da me sollecitata già in gennaio – le strutture balneari cittadine non si sono riorganizzate, riproponendo invece un modello strutturale vecchio, superato, francamente non più tollerabile. Il mio intervento – da membro della III Commissione - mirava a garantire che, nella complessiva visione di valorizzazione e sviluppo del comparto produttivo legato alla risorsa-mare, il Comune di Salerno decidesse di guidare il processo di riammodernamento delle strutture balneari”.

L'appello agli assessori

L’obiettivo, dunque, è realizzare “un rinnovato, riequilibrato e più proficuo rapporto tra gli interessi di natura pubblica e privata in attesa dei nuovi lavori di ripascimento del litorale cittadino per il tratto Pastena-Torrione”. “È nostra convinzione che l’implementazione delle superfici degli arenili attraverso la complessiva opera di ripascimento non potrà non trovare adeguato e corrispondente livello di riqualificazione e riammodernamento delle opere a terra. Oggi, verificato quanto si sta montando sulle spiagge salernitane, rinnovo allora la richiesta alla III Commissione consiliare di audire gli assessori competenti (turismo ed urbanistica) ed i rappresentanti degli operatori economici di categoria per verificare lo stato di attuazione del vigente Puad Regione Campania” conclude Avella.