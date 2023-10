Il ministro Lollobrigida a Cetara: "Negli ultimi anni si è parlato poco di pesca e agricoltura"

"Negli ultimi anni di pesca e di agricoltura si è parlato troppo poco e all'interno anche dei governi lo spazio dato era molto limitato. Noi abbiamo fatto crescere gli investimenti, nonostante la penuria di risorse e le crisi contingenti di carattere internazionale che però opprimono anche il settore economico. Abbiamo fatto scelte che riguardano il Pnrr, con aggiustamenti fatti per dare alla pesca la possibilità di partecipare ai bandi, e l'innovazione tecnologica, in cui abbiamo inserito la possibilità di finanziare i pescatori". È quanto sottolineato a Cetara dal ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida. "L'allevamento, l'agricoltura, la pesca - aggiunge il ministro - sono indispensabili per due regioni: ci danno buon cibo, qualità e valore aggiunto, e poi manutengono il territorio. Per troppi anni qualcuno ha raccontato che pescatori e agricoltori erano i nemici del mare e della terra. È un'idiozia sostenere queste tesi: da quelle risorse traggono il loro sostentamento, quello è il loro bene e sono i primi a proteggerlo". Lollobrigida, inoltre, ha definito l'area, che fa parte della Costiera amalfitana, una "zona straordinaria, nella quale basta guardarsi intorno e se ne vedono le ricchezze, che vanno difese. Tra queste c'è la pesca". Per il ministro occorre "rilanciare questo settore, dare il giusto rispetto ad attività tradizionali valide e necessarie per garantire la sovranità alimentare che cerchiamo".