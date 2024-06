Europee, tre tappe nel salernitano per il ministro Lollobrigida

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, annuncia la visita del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel salernitano per il 4 giugno in occasione della campagna elettorale per le Europee 2024. Il ministro parteciperà a tre incontri:

- Battipaglia (ore 10:00) presso l’Hotel Commercio – Ristorante Le Radici SS18, con il tema “Le Politiche Agricole in Europa”.

- Sarno (ore 12:30) presso il Comitato Elettorale-Cocca Sindaco in via G. Matteotti, con il tema “Agricoltura, sostenibilità e innovazione – le opportunità di finanziamento per la Valle del Sarno”.

.- Baronissi (ore 13:45) presso l’Hotel dei Principati in via Salvator Allende 88, dove incontrerà il candidato sindaco Tony Siniscalco e gli agricoltori del territorio.