La video denuncia di Lorenzo Forte: "I manifesti del Pd sono una beffa per chi vive nella Valle dell'Irno"

Video denuncia del candidato di Unione Popolare Lorenzo Forte. Nel mirino i manifesti fatti affiggere in città dal Partito Democratico sui quali campeggia la scritta "Prima l'ambiente". "Sembra essere una presa in giro per i tanti cittadini della Valle dell’Irno che, da decenni, devono fare i conti con un disastro ambientale certificato, sia dai consulenti della Procura della Repubblica, sia dallo studio dell’Istituto Zooprofilattico di Portici" afferma Forte.

L'attacco

“Prima l’Ambiente - prosegue Forte - è una frase che ha un sapore amaro, perché arriva da una classe dirigente che, quell’emergenza ambientale, ha contribuito a crearla e che, negli anni, non ha mai fatto nulla per disinnescarla. I responsabili dei morti e degli ammalati hanno un nome ed un cognome e tra questi ci sono i rappresentanti delle Istituzioni che per anni hanno alimentato un clima di omertoso silenzio. Piero De Luca, Fulvio Bonavitacola, Vincenzo De Luca, Vincenzo Napoli, Luca Cascone e tutti gli altri candidati del Pd oggi sono gli artefici e complici, attraverso atti amministrativi e adottando comportamenti omertosi, dell’emergenza ambientale scaturita dalla presenza delle Fonderie Pisano".