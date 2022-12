Luci d'Artista, Celano: "Molte identiche a quelle delle edizioni passate. Quanto sono costate?"

Gran parte delle luminarie installate a Salerno sarebbero le stesse delle passate edizioni della manifestazione “Luci d’Artista”. A denunciarlo è il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano, che ha chiesto delucidazioni in merito direttamente al sindaco Enzo Napoli.

La richiesta

Secondo il consigliere comunale “il costo sostenuto per il noleggio e l’installazione delle luminarie resta, inopinatamente, pressoché lo stesso”. Per tale motivo, ha richiesto l’elenco delle luminarie installate nel territorio comunale. “Per ciascuna di esse si chiede di indicare se è in locazione o di proprietà del Comune di Salerno e si chiede, altresì, di specificare i relativi costi di noleggio e di installazione”conclude Celano.