Parlamento Europeo, Lucia Vuolo lascia la Lega: verso l'adesione a Forza Italia

Dopo Isabella Adinolfi (ex M5S), ora un’altra europarlamentare salernitana sarebbe pronta a passare con Forza Italia (Ppe). Si tratta della paganese Lucia Vuolo che, ieri, ha lasciato la Lega di Matteo Salvini e dunque il gruppo di Identità e democrazia (Id), per andare a sedere nei non iscritti.

Il retroscena

Negli ambienti salernitani forzisti confermano che i contatti con la Vuolo sono in corso e che l’ufficialità del passaggio tra le fila azzurre potrebbe avvenire a breve con la benedizione del coordinatore nazionale Antonio Tajani. Nei mesi scorsi avevano lasciato il Carroccio Andrea Caroppo per entrare sempre nel Ppe e Vincenzo Sofo ora nel gruppo Ecr (Fratelli d’Italia).