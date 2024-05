Emergenza Sicurezza, Sica (Forza Democratica): "Maggiori controlli sul territorio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Un territorio sotto assedio, la mancanza di sicurezza si percepisce quotidianamente. Ancora furti alla frazione Campigliano di San Cipriano Picentino: dopo la farmacia nel mirino dei malviventi è finita una gioielleria”. Così Luigi Sica, candidato al consiglio comunale di San Cipriano Picentino con la lista Forza Democratica a sostegno del candidato Sindaco Attilio Naddeo all’indomani dell’ennesimo furto sul territorio che sta allarmando le attività commerciali e gli stessi cittadini. Furti si sono registrati anche all’interno degli istituti scolastici. “La situazione è divenuta ormai insostenibile. I cittadini sono preoccupati, le attività commerciali e i cittadini sono perennemente in allarme - ha aggiunto Sica - Il nostro appello è rivolto alle forze dell’ordine: è necessario perlustrare il territorio anche e soprattutto con controlli notturni, garantire sicurezza e tranquillità ai nostri concittadini. Non possiamo avere paura nelle nostre case e nelle nostre attività”. Per Sica, dunque, “è necessario incrementare la presenza di forze dell’ordine sul territorio per dare risposte immediate e concrete ai nostri concittadini”.