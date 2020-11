Chiuso il lungomare nei week-end a Salerno, Celano "boccia" il provvedimento

Ubbidire in modo acritico, senza riflettere sulle conseguenze e solo per compiacere il "padrone" è ormai consuetudine nefasta del sistema.

Quella sul Lungomare cittadino è l'unica passeggiata in luogo ampio che abbiamo in città. Chiuderlo non significa impedire alla gente di uscire, ma induce a riversarsi sulle altre arterie di passeggio cittadino, in particolare il corso e via Mercanti, creando evitabili e pericolosi assembramenti. Andrebbero invece, tutt’al più, implementati la vigilanza in strada ed i controlli sul rispetto delle regole. Salerno ha bisogno di un Sindaco e non di un amanuense che si limita a "trascrivere" gli ordini impartiti da LiraTv.