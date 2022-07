Movimento Cinque Stelle Salerno: due nomi in pole per il coordinamento provinciale

Prima l’incontro, a Roma, tra il presidente del Consiglio Mario Draghi ed il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, poi il via libera alle nomine dei nuovi Coordinatori Provinciali in Campania da parte del coordinatore regionale Salvatore Micillo.

Il retroscena

Sembra che la tempistica dovrebbe essere questa, con la decisione da parte di Micillo che arriverà entro la metà della prossima settimana: intanto, sul tavolo, almeno per quanto riguarda la provincia di Salerno, i nomi che restano sono due e si tratta di due parlamentari in carica, la senatrice Felicia Gaudiano ed il deputato Nicola Provenza. Determinante sarà la presa di posizione che assumeranno gli altri parlamentari come Anna Bilotta, Virginia Villani e Franco Castiello. Fuori dalla rosa dei nomi il consigliere regionale Michele Cammarano che, proprio nel corso della passata settimana, ha ricevuto il prestigioso incarico di capogruppo all’interno del Consiglio Regionale dopo la decisione di Valeria Ciarambino di seguire Luigi Di Maio nell’avventura di Impegno per il Futuro.