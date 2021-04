Maccaferri, De Luca (Pd): “Bene la convocazione di una prima riunione al Mise”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Sono soddisfatto che sia stata finalmente convocata al MISE una prima riunione ristretta, il prossimo 29 aprile, per avviare la verifica anche a livello nazionale sulla vertenza estremamente delicata che coinvolge l’azienda Maccaferri Manifattura Italia s.r.l.”, così, in una nota l’on. Piero De Luca. “Ho seguito da vicino questa crisi aziendale, presentando anche un'apposita interrogazione parlamentare il 19 marzo scorso e scrivendo successivamente al Ministro Giorgetti. Finalmente è stato fissato un confronto tra i sindacati, la Vice Ministra Todde e l'Assessore regionale Marchiello”, continua il deputato. “Si tratta però solo di un primo passo. Continueremo a tenere alta l'attenzione sulla vicenda. Dopo questo primo incontro sarà necessario istituire un vero e proprio tavolo di crisi con i vertici della Maccaferri Manifattura Italia s.r.l., le istituzioni e le parti sociali. Dobbiamo continuare su questa strada e fare di tutto per salvaguardare i livelli occupazionali dell’azienda e garantire la continuità produttiva”, conclude il Vicecapogruppo Dem alla Camera.