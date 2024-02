Fondi per la Madonna delle Galline, Lucia Vuolo (Forza Italia): "Basta attacchi, è la nostra storia"

Continua la polemica dopo la pubblicazione da parte del quotidiano “Libero” di un articolo su come vengono spesi i fondi di sviluppo e coesione in Campania. E, tra gli esempi citati, oltre a numerose sagre, c’è anche la Festa della Madonna del Carmelo, detta della Galline, di Pagani.

L'ira di Forza Italia

Dopo la lettera inviata dal sindaco Raffaele Maria De Prisco alla Premier Giorgia Meloni e al governatore Enzo De Luca, interviene l’europarlamentare paganese Lucia Vuolo (Forza Italia): “Queste immagini sono storia. Gli scatti dei giorni dedicati alla Madonna del Carmelo, detta delle Galline, non si contano. Sono fotogrammi che fermano attimi irripetibili di un rito millenario che porta in sè il sentimento profondo e commovente di un popolo. Oggi dalle pagine di “Libero” un attacco futile e brutale da parte di chi appone l’etichetta di “sagre ed abbuffate” dimostrando di ignorare completamente un momento di grande cultura, fede e folklore. Il mio sostegno al popolo paganese, a tutte le comunità che con orgoglio rendono onore alle tradizioni ed al senso di appartenenza, al sindaco Raffaele De Prisco che bene fa a ricordare quanto la ricorrenza della Madonna delle Galline sia una celebrazione ed “una festa di stupore, meraviglia, musica, cultura e tradizione che raduna nella città di Pagani nel weekend dopo Pasqua un flusso di 100 mila persone. Turisti, curiosi, studiosi di antropologia, cultura e tradizioni, musicisti, amatori di canti popolari”. Il dialogo politico non dovrebbe essere a danno delle comunità, così come la libera informazione”.